Совет ЕС не планирует обсуждать российское объявление о новых вооружениях - источник

Объявленные Россией новинки в области вооружений не планируется обсуждать на заседании Совета ЕС по иностранным делам, который рассмотрит во вторник оборонные вопросы, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Вопрос о российском объявлении новых вооружений не входит в повестку завтрашнего совета", - сказал источник в понедельник в Брюсселе.

"Однако министры иностранных дел в ходе дискуссий могут затронуть эту тему, если сочтут ее важной", - добавил собеседник СМИ.