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Дальнее зарубежье 05.03.2018 15:01

Совет ЕС не планирует обсуждать российское объявление о новых вооружениях - источник

Объявленные Россией новинки в области вооружений не планируется обсуждать на заседании Совета ЕС по иностранным делам, который рассмотрит во вторник оборонные вопросы, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Вопрос о российском объявлении новых вооружений не входит в повестку завтрашнего совета", - сказал источник в понедельник в Брюсселе.

"Однако министры иностранных дел в ходе дискуссий могут затронуть эту тему, если сочтут ее важной", - добавил собеседник СМИ.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СОВЕТ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]