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Внешняя политика 05.03.2018 13:24

Баку и Рабат усиливают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Азербайджан и Марокко подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Данные документы подписаны в рамках визита в Азербайджан главы МИД Марокко Насера Бурита, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, стороны подписали соглашения "О присоединении к конвенции об избежании двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов" и "О сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью".

Кроме этого, подписаны протоколы о намерениях по сотрудничеству между государственными железнодорожными компаниями двух стран и между Азербайджанской государственной морской академией и Высшим институтом морских исследований Марокко.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАРОККО, НАЛОГИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]