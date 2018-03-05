Баку и Рабат усиливают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Азербайджан и Марокко подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Данные документы подписаны в рамках визита в Азербайджан главы МИД Марокко Насера Бурита, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
В частности, стороны подписали соглашения "О присоединении к конвенции об избежании двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов" и "О сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью".
Кроме этого, подписаны протоколы о намерениях по сотрудничеству между государственными железнодорожными компаниями двух стран и между Азербайджанской государственной морской академией и Высшим институтом морских исследований Марокко.
Ф.Исазаде
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