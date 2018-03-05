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Дальнее зарубежье 05.03.2018 15:17

Гватемала намерена в мае перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил, что гватемальское посольство в Израиле будет перенесено в Иерусалим в мае, через два дня после того переноса дипмиссии США.

"В соответствии с моими указаниями, через два дня после того, как переедет посольство США, Гватемала раз и навсегда перенесет посольство в Иерусалим", - заявил он, выступая на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

"Я бы хотел поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что он ведет нас по этому пути, - добавил Дж.Моралес. - Мы уверены, что многие другие страны последуют за нами".

В декабре 2017 года администрация президента США объявила о намерении перенести американское посольство на территории Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Перенос посольства должен завершиться 14 мая 2018 года в день 70-летия основания государства Израиль.

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Тэги: ГВАТЕМАЛА, ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]