Гватемала намерена в мае перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил, что гватемальское посольство в Израиле будет перенесено в Иерусалим в мае, через два дня после того переноса дипмиссии США.

"В соответствии с моими указаниями, через два дня после того, как переедет посольство США, Гватемала раз и навсегда перенесет посольство в Иерусалим", - заявил он, выступая на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

"Я бы хотел поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что он ведет нас по этому пути, - добавил Дж.Моралес. - Мы уверены, что многие другие страны последуют за нами".

В декабре 2017 года администрация президента США объявила о намерении перенести американское посольство на территории Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Перенос посольства должен завершиться 14 мая 2018 года в день 70-летия основания государства Израиль.