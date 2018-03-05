Азербайджан в январе заработал более $17 млн от экспорта золота

Азербайджан в январе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $123 млн, что на 33% превышает показатель января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, в январе 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на золото ($17,2 млн), хурму ($13,4 млн), полиэтилен в первичной форме ($9,7 млн), очищенный фундук ($9 млн), томаты ($7,9 млн), хлопковое волокно ($6,5 млн), необработанные алюминиевые сплавы ($4,5 млн).
В целом, за январь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $35 млн.
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($36,8 млн), Турция ($23 млн), Швейцария ($17,9 млн), Грузия ($11,3 млн), и Китай ($4,4 млн).
В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.
Н.Аббасова
Азербайджан может уничтожить сепаратистский режим в Карабахе с согласия России – политолог
Баку готов к продолжению интенсивных переговоров по Карабаху после президентских выборов в Азербайджане – глава МИД
Баку и Рабат усиливают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с преступностью
Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио"
Первый вице-президент приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку
Баку является активным участником борьбы с исламофобией в мире – президент Азербайджана
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Совет ЕС продлил санкции против украинских экс-чиновников времен Януковича, исключая Лукаш и Клюева
ЕС продлил на год санкции против лиц, считающихся ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины
Президент Южной Кореи планирует посетить ЧМ-2018 в России и может принять участие в Восточном экономическом форуме - представитель
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Компания Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA
Состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации