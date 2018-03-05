Азербайджан в январе заработал более $17 млн от экспорта золота

Азербайджан в январе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $123 млн, что на 33% превышает показатель января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в январе 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на золото ($17,2 млн), хурму ($13,4 млн), полиэтилен в первичной форме ($9,7 млн), очищенный фундук ($9 млн), томаты ($7,9 млн), хлопковое волокно ($6,5 млн), необработанные алюминиевые сплавы ($4,5 млн).

В целом, за январь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $35 млн.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($36,8 млн), Турция ($23 млн), Швейцария ($17,9 млн), Грузия ($11,3 млн), и Китай ($4,4 млн).

В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.

Н.Аббасова