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Бизнес и законодательство 05.03.2018 13:35

Азербайджан в январе заработал более $17 млн от экспорта золота

Азербайджан в январе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $123 млн, что на 33% превышает показатель января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в январе 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на золото ($17,2 млн), хурму ($13,4 млн), полиэтилен в первичной форме ($9,7 млн), очищенный фундук ($9 млн), томаты ($7,9 млн), хлопковое волокно ($6,5 млн), необработанные алюминиевые сплавы ($4,5 млн).

В целом, за январь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $35 млн.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($36,8 млн), Турция ($23 млн), Швейцария ($17,9 млн), Грузия ($11,3 млн), и Китай ($4,4 млн).

В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДУКЦИЯ, НЕНЕФТЯНАЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]