В Масаллинском промквартале на I этапе начнут деятельность 9 предприятий

В Масаллинском промышленном квартале на первом этапе деятельность будут осуществлять 9 предприятий, сообщил на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.

«На первом этапе в Масаллинском промышленном квартале начнут свою деятельность 9 предприятий. Инвестиции в эти предприятия оцениваются в 7,1 млн. манатов», - сказал Р.Наджаф.

По его словам, в целом на территории Масаллинского промквартала будет реализовано 33 проекта, инвестиции в которые составят 33,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, строительные работы в промышленном квартале начались в июле 2017 года. Первые предприятия начнут свою деятельность в апреле 2018 года.

Проекты, в основном, предусматривают производство мебели, стройматериалов, пластиковой тары, ковров, минеральных вод, пищевой и сельскохозяйственной продукции. После того как на территории промышленного квартала заработают все предприятия, здесь будут работать 600 человек.

Б.Рустамбеков