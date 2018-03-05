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Религия 05.03.2018 14:01

Баку является активным участником борьбы с исламофобией в мире – президент Азербайджана

Азербайджан ведет активную борьбу против исламофобии в мире, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан вносит свой вклад в дело Исламской солидарности. Кроме этого, Азербайджан активно борется с исламофобией, которая получила распространение в мире", - сказал И.Алиев в понедельник на встрече с главой МИД Марокко Нассером Бурита (Nasser Bourita), сообщает сайт главы азербайджанского государства.

И.Алиев подчеркнул важность сотрудничества Баку и Рабата в этом направлении на международной арене.

Президент отметил важность укрепления двустороннего экономического сотрудничества. В частности, он подчеркнул необходимость изучения возможностей для увеличения инвестиций, а также взаимной торговли.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ИСЛАМОФОБИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]