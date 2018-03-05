Баку является активным участником борьбы с исламофобией в мире – президент Азербайджана

Азербайджан ведет активную борьбу против исламофобии в мире, заявил президент Ильхам Алиев.
"Азербайджан вносит свой вклад в дело Исламской солидарности. Кроме этого, Азербайджан активно борется с исламофобией, которая получила распространение в мире", - сказал И.Алиев в понедельник на встрече с главой МИД Марокко Нассером Бурита (Nasser Bourita), сообщает сайт главы азербайджанского государства.
И.Алиев подчеркнул важность сотрудничества Баку и Рабата в этом направлении на международной арене.
Президент отметил важность укрепления двустороннего экономического сотрудничества. В частности, он подчеркнул необходимость изучения возможностей для увеличения инвестиций, а также взаимной торговли.
А.Азизов
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