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Дальнее зарубежье 05.03.2018 15:32

Брюссель рассчитывает, что российское оружие будет поставляться Центральноафриканской Республике в координации с миссиями ООН и ЕС

На военную помощь России Центральноафриканской Республике (ЦАР) в форме оборудования и вооружений есть согласие регионального комитета ООН по санкциям, заявил в понедельник журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"При этом российским властям была дана рекомендации работать в согласии, координации и тесном сотрудничестве с MINUSCA (миссией ООН по стабилизации в ЦАР - ИФ), а также EUTM (миссией ЕС по подготовке военных ЦАР - ИФ)", - сказал источник, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель ЕС выразил надежду, что "все пройдет наилучшим образом, что касается экипировки вооруженных сил Центральноафриканской Республики, и наше обучение при этом оснащении также сможет помочь усилиям по стабилизации этой страны".

Совет ЕС по иностранным делам будет обсуждать во вторник оборонные вопросы. Один из главных пунктов - миссии и операции Евросоюза, в том числе в ЦАР.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АФРИКА, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]