Брюссель рассчитывает, что российское оружие будет поставляться Центральноафриканской Республике в координации с миссиями ООН и ЕС

На военную помощь России Центральноафриканской Республике (ЦАР) в форме оборудования и вооружений есть согласие регионального комитета ООН по санкциям, заявил в понедельник журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.
"При этом российским властям была дана рекомендации работать в согласии, координации и тесном сотрудничестве с MINUSCA (миссией ООН по стабилизации в ЦАР - ИФ), а также EUTM (миссией ЕС по подготовке военных ЦАР - ИФ)", - сказал источник, отвечая на вопрос журналистов.
Представитель ЕС выразил надежду, что "все пройдет наилучшим образом, что касается экипировки вооруженных сил Центральноафриканской Республики, и наше обучение при этом оснащении также сможет помочь усилиям по стабилизации этой страны".
Совет ЕС по иностранным делам будет обсуждать во вторник оборонные вопросы. Один из главных пунктов - миссии и операции Евросоюза, в том числе в ЦАР.
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