Генсек НАТО посещает Ирак

Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящее время в Ираке, сообщила в понедельник пресс-служба альянса. В Багдаде генсек НАТО встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и другими руководителями Ирака.

Й.Столтенберг также проведет встречу с командующими возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, а также с представителями ООН и Евросоюза.

Генсек НАТО посетит в местечке Бесмайе к югу от Багдада натовский центр по обучению военнослужащих иракских вооруженных сил.