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Дальнее зарубежье 05.03.2018 14:05

Генсек НАТО посещает Ирак

Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящее время в Ираке, сообщила в понедельник пресс-служба альянса. В Багдаде генсек НАТО встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и другими руководителями Ирака.

Й.Столтенберг также проведет встречу с командующими возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, а также с представителями ООН и Евросоюза.

Генсек НАТО посетит в местечке Бесмайе к югу от Багдада натовский центр по обучению военнослужащих иракских вооруженных сил.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]