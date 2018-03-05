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Дальнее зарубежье 05.03.2018 14:06

Власти Ирака распорядились изъять активы экс-президента Саддама Хусейна

Иракские власти распорядились об изъятии всех активов свергнутого президента страны Саддама Хусейна, а также ряда его бывших чиновников, говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении правительства Ирака.

Речь идет о более чем 4 тыс. человек, занимавших государственные должности, когда С.Хусейн находился у власти.

Отмечается, что в этот список также включены их супруги, дети и внуки.

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Тэги: ИРАК, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АКТИВЫ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]