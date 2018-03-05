Власти Ирака распорядились изъять активы экс-президента Саддама Хусейна

Иракские власти распорядились об изъятии всех активов свергнутого президента страны Саддама Хусейна, а также ряда его бывших чиновников, говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении правительства Ирака.

Речь идет о более чем 4 тыс. человек, занимавших государственные должности, когда С.Хусейн находился у власти.

Отмечается, что в этот список также включены их супруги, дети и внуки.