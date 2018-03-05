Нафтогаз выставит Газпрому счет за 34-процентную переплату за газ в марте

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", - написал он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко добавил, что "Газпром" уже официально предупрежден о том, что должен уплатить "Нафтогазу" компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.