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ТЭК 05.03.2018 14:09

Нафтогаз выставит Газпрому счет за 34-процентную переплату за газ в марте

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", - написал он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко добавил, что "Газпром" уже официально предупрежден о том, что должен уплатить "Нафтогазу" компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗПРОМ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]