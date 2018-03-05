Инвестиции в строительство в Азербайджане завода по производству одноразовых шприцов составят $4 млн

Стоимость завода по производству одноразовых шприцов в Азербайджане составит $4 млн, сообщил на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.
«Стоимость завода по производству одноразовых шприцов, который построит ООО «Diamed Co», составит $4 млн. Из этой суммы $1,7 млн составят инвестиции АИК» -сказал Р.Наджаф.
По его словам, предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2018 года. Мощность предприятия составит 60 млн шприцов в год. "Помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка, продукция предприятия будет экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и в страны Средней Азии", - сказал глава АИК.
Строительство завода ведется территории Пираллахинского промышленного парка. Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка. На заводе будут работать на постоянной основе 50 человек.
Б.Рустамбеков
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