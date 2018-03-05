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05.03.2018 14:35

Состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club

В Баку состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club под председательством первого заместителя председателя и главногоисполнительного директораCaspian European Club Тельмана Алиева.

В ходе заседания была обсуждена стратегия Клуба, а также новые проекты и задачи, которые необходимо реализовать до конца 2018-го года.

Как отметил Тельман Алиев, заседания с участием членов правления и глав рабочих комитетов Caspian European Club проводятся ежемесячно. Каждое заседание традиционно проводиться в одном из офисов членов правления. Данное заседание состоялось в офисе Ziraat Bank Azerbaijan, главой которого является Авни Демирчи, одновременно возглавляющий Banking & Finance Committee, входящий в состав CaspianEuropeanClub.

Каждый член правления представил отчет и рассказал о текущей деятельности и о дальнейших планах возглавляемых ими рабочих комитетов. Кроме того, в ходе заседания также был утвержден план мероприятий до конца года. Была обсуждена подготовка к 5-му международному Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018, который состоится 18 апреля, к 6-му Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018, который состоится в июне, а также к Caspian Energy Forum Baku – 2018, который запланирован на сентябрь и Caspian Energy Forum Prague – 2018, запланированный на декабрь этого года.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]