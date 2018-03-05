AzInTelecom станет владельцем более 51% акций Azercell Telecom, стоимость сделки - 222 млн евро

ООО "AzInTelecom" станет владельцем 51,3% акций оператора мобильной связи в Азербайджане - компании Azercell Telecom, говорится в сообщении Telia Company.
"Fintur Holdings BV согласилась продать компании AzInTelecom 51,3% акций в компании Azertel Telekommunikasyon Yatirim Dis Ticaret A.S, являющейся единственным акционером оператора мобильной связи Azercell", -отмечается в информации.
Владельцами Fintur Holdings BV (Fintur) являются Telia Company (58,55%) и Turkcell (41,45%).
Стоимость сделки составляет 222 млн евро при общей стоимости компании Azercell в 432 млн евро.
"Мы можем объявить о совместном соглашении с Turkcell о продаже Azercell в Азербайджане. Это очередной шаг в предпринимаемых нами усилиях к тому, чтобы со временем покинуть Евразию и сосредоточиться на Северных и Балтийских регионах в рамках нашей стратегии New Generation Telco", - отметил президент и главный исполнительный директор Telia CompanyЙохан Деннелинд, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По данным Telia, компания AzInTelecom является покупателем в соответствии с требованиями Telia, поскольку полностью принадлежит правительству Азербайджана. «Сделка прошла все нормативные одобрения», - отмечается в информации.
ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года и в настоящее время входит в группу TeliaSonera. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.
Н.Аббасова
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