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Транспорт и связь 05.03.2018 14:52

AzInTelecom станет владельцем более 51% акций Azercell Telecom, стоимость сделки - 222 млн евро

ООО "AzInTelecom" станет владельцем 51,3% акций оператора мобильной связи в Азербайджане - компании Azercell Telecom, говорится в сообщении Telia Company.

"Fintur Holdings BV согласилась продать компании AzInTelecom 51,3% акций в компании Azertel Telekommunikasyon Yatirim Dis Ticaret A.S, являющейся единственным акционером оператора мобильной связи Azercell", -отмечается в информации.

Владельцами Fintur Holdings BV (Fintur) являются Telia Company (58,55%) и Turkcell (41,45%).

Стоимость сделки составляет 222 млн евро при общей стоимости компании Azercell в 432 млн евро.

"Мы можем объявить о совместном соглашении с Turkcell о продаже Azercell в Азербайджане. Это очередной шаг в предпринимаемых нами усилиях к тому, чтобы со временем покинуть Евразию и сосредоточиться на Северных и Балтийских регионах в рамках нашей стратегии New Generation Telco", - отметил президент и главный исполнительный директор Telia CompanyЙохан Деннелинд, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным Telia, компания AzInTelecom является покупателем в соответствии с требованиями Telia, поскольку полностью принадлежит правительству Азербайджана. «Сделка прошла все нормативные одобрения», - отмечается в информации.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года и в настоящее время входит в группу TeliaSonera. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERCELL, АКЦИОНЕР, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]