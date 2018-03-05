Территория Нефтчалинского промышленного квартала будет расширена на 10 га в связи с повышенным интересом предпринимателей

Территория Нефтчалинского промышленного квартала будет расширена на 10 га, сказал на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.

«Ввиду большого интереса предпринимателей и обращений принято решение о расширении территории Нефтчалинского промышленного квартала на 10 га (в настоящее время территории квартала составляет 10 га – ИФ)», - сказал Р.Наджаф.

По его словам, в настоящее время проводятся исследования по вопросу открытия новых промышленных кварталов и в других регионах Азербайджане. «Промышленные кварталы планируется открыть во всех районах Азербайджана, но в настоящее время исследования идут в направлении, где быстро и целесообразнее открыть такие промкварталы, учитывая предложения и интерес предпринимателей»,- сказал Р.Наджаф.

Б.Рустамбеков