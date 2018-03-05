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Бизнес и законодательство 05.03.2018 15:10

Территория Нефтчалинского промышленного квартала будет расширена на 10 га в связи с повышенным интересом предпринимателей

Территория Нефтчалинского промышленного квартала будет расширена на 10 га, сказал на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.

«Ввиду большого интереса предпринимателей и обращений принято решение о расширении территории Нефтчалинского промышленного квартала на 10 га (в настоящее время территории квартала составляет 10 га – ИФ)», - сказал Р.Наджаф.

По его словам, в настоящее время проводятся исследования по вопросу открытия новых промышленных кварталов и в других регионах Азербайджане. «Промышленные кварталы планируется открыть во всех районах Азербайджана, но в настоящее время исследования идут в направлении, где быстро и целесообразнее открыть такие промкварталы, учитывая предложения и интерес предпринимателей»,- сказал Р.Наджаф.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АИК, ПРОКВАРТАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]