Иран полностью выполняет условия ядерного соглашения - МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в понедельник заявил, что Иран полностью выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения между Тегераном и "шестеркой" о прекращении любых ядерных разработок в стране в военных целях.

"На сегодняшний день я могу утверждать, что Иран выполняет все свои обязательства, связанные со сделкой. Очень важно, что Иран продолжает придерживаться этих условий", - сообщил директор агентства в обращении к председателю правления.

Ю.Амано добавил, что МАГАТЭ запросило у Тегерана информацию о дальнейших планах по развитию атомной энергетики в мирных целях.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.