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Регион 05.03.2018 15:21

Иран полностью выполняет условия ядерного соглашения - МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в понедельник заявил, что Иран полностью выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения между Тегераном и "шестеркой" о прекращении любых ядерных разработок в стране в военных целях.

"На сегодняшний день я могу утверждать, что Иран выполняет все свои обязательства, связанные со сделкой. Очень важно, что Иран продолжает придерживаться этих условий", - сообщил директор агентства в обращении к председателю правления.

Ю.Амано добавил, что МАГАТЭ запросило у Тегерана информацию о дальнейших планах по развитию атомной энергетики в мирных целях.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]