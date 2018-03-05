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Дальнее зарубежье 05.03.2018 17:32

Меркель заявила о намерении взаимодействовать с Францией по вопросам торговли, отношений с Китаем и войны в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что Германии и Франции нужно как можно скорее приступить к совместной работе по важнейшим для Европы вопросам, таким как торговля, отношения с КНР и сирийский кризис.

"Каждый день мы видим и слышим, что Европе необходимо активизироваться, а Германии для этого нужен громкий голос - вместе с Францией и другими членами Европейского союза", - сказала журналистам А.Меркель.

"Это включает в себя крайне актуальный вопрос международной торговой политики, от которой здесь зависят многие рабочие места, вопрос о честной конкуренции с Китаем и вопросы войны и мира, вроде ужасающей ситуации в Сирии", - отметила канцлер.

Кроме этого, А.Меркель приветствовала итоги голосования Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросу формирования "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ.

Накануне стало известно, что большинство членов СДПГ высказались в пользу такой коалиции. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию".

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. Президент заявил, что Соединенные Штаты могут легко выигрывать торговые войны.

Китай, Канада, Мексика, Бразилия и Европейский союз в минувшую пятницу выразили протесты в связи с этим решением и намекнули на возможность ответных мер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ФРАНЦИЯ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]