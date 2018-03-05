Меркель заявила о намерении взаимодействовать с Францией по вопросам торговли, отношений с Китаем и войны в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что Германии и Франции нужно как можно скорее приступить к совместной работе по важнейшим для Европы вопросам, таким как торговля, отношения с КНР и сирийский кризис.
"Каждый день мы видим и слышим, что Европе необходимо активизироваться, а Германии для этого нужен громкий голос - вместе с Францией и другими членами Европейского союза", - сказала журналистам А.Меркель.
"Это включает в себя крайне актуальный вопрос международной торговой политики, от которой здесь зависят многие рабочие места, вопрос о честной конкуренции с Китаем и вопросы войны и мира, вроде ужасающей ситуации в Сирии", - отметила канцлер.
Кроме этого, А.Меркель приветствовала итоги голосования Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросу формирования "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ.
Накануне стало известно, что большинство членов СДПГ высказались в пользу такой коалиции. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию".
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. Президент заявил, что Соединенные Штаты могут легко выигрывать торговые войны.
Китай, Канада, Мексика, Бразилия и Европейский союз в минувшую пятницу выразили протесты в связи с этим решением и намекнули на возможность ответных мер.
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