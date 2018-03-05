Президент Молдавии предлагает провести парламентские и местные выборы 20 мая

Президент Молдавии Игорь Додон предложил в целях экономии средств провести досрочные парламентские выборы одновременно с выборами мэров Кишинева и Бельц в один день.
"Местные выборы в Кишиневе и Бельцах должны проводиться в строгом соответствии с положениями действующего национального законодательства. Местные выборы должны быть проведены 20 мая этого года, и любая попытка отсрочить или - еще хуже - не проводить их заслуживает категорического осуждения", - написал И.Додон в "Фейсбуке", отметив, что обсуждал этот вопрос на встрече с председателем Партии социалистов Зинаидой Гречанной.
Он назвал аргумент об отсутствии запланированных финансовых средств "лишенным смысла".
"Если парламентское большинство желает экономить деньги на организацию и проведение выборов, то оптимальным решением была бы организация 20 мая местных выборов совместно с досрочными парламентскими выборами", - написал И.Додон.
"Это позволило бы сэкономить десятки миллионов леев при сохранении соответствия принципам правового государства и демократии, духу и букве закона",- добавил он.
Мэры двух крупнейших городов Молдавии - Кишинева и Бельц - Дорин Киртоакэ и Ренато Усатый подали в отставку до 20 февраля, чтобы Центральная избирательная комиссия успела провести все формальные процедуры и назначить выборы на 20 мая - единый день голосования в случае необходимости проведения досрочных выборов в местные органы власти.
Решение должно быть принято в течение 30 дней (до 20 марта), не позже, чем за 60 дней до выборов. ЦИК на прошлой неделе сообщил, что рассматривает этот вопрос, но дал понять, что на досрочные выборы не предусмотрены деньги в бюджете, поэтому они могут быть отложены на осень, когда состоятся парламентские выборы. Досрочные парламентские выборы также не могут состояться, так как нет законных оснований для досрочного роспуска парламента, мандат которого истекает 30 ноября.
По мнению ряда экспертов, правящая Демократическая партия попытается отсрочить досрочные выборы мэров в Кишиневе и Бельцах. По их данным, у власти нет конкурентоспособных кандидатов на должности градоначальников в этих городах, а поражение на выборах мэров отрицательно скажется на результатах Демпартии на будущих парламентских выборах, так как в двух крупнейших городах проживает примерно четверть избирателей страны.
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