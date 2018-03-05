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Бизнес и законодательство 05.03.2018 15:25

УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 18 крупными государственными и частными компаниями в январе 2018 года составил $74,601 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам январе 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $15,6 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ($11 млн)", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров входят также: Det-al Aluminum ($7,6 млн), ЗАО "AzerGold" ($6,7 млн), "Азерэнержи" ($2,6 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($1,9 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих азербайджанскую ненефтяную продукцию за рубеж, вошли: ООО «Aqrodoctor» ($6,4 млн), ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($4,5 млн), Азербайджанский филиал компании Gulf Drilling Azerbaijan ($4,5 млн), ООО «CTS-Agro» ($2,5 млн), Baku Steel Company ($2,4 млн).

Как сообщалось, Азербайджан в январе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $123 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]