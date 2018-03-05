УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 18 крупными государственными и частными компаниями в январе 2018 года составил $74,601 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам январе 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $15,6 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ($11 млн)", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров входят также: Det-al Aluminum ($7,6 млн), ЗАО "AzerGold" ($6,7 млн), "Азерэнержи" ($2,6 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($1,9 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих азербайджанскую ненефтяную продукцию за рубеж, вошли: ООО «Aqrodoctor» ($6,4 млн), ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($4,5 млн), Азербайджанский филиал компании Gulf Drilling Azerbaijan ($4,5 млн), ООО «CTS-Agro» ($2,5 млн), Baku Steel Company ($2,4 млн).

Как сообщалось, Азербайджан в январе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $123 млн.

Н.Аббасова