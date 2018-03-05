Вертолет иностранной компании разбился в Кабуле, пять человек получили ранения - Минобороны Афганистана

Вертолет иностранной компании разбился на территории военной академии имени маршала Фахима в Кабуле, сообщает в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на данные Минобороны Афганистана.

По данным военного ведомства, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета, в результате пострадали пять иностранных граждан.

Представитель американских войск в Афганистане сообщил журналистам, что пострадавшие являются военнослужащими США и стран НАТО.