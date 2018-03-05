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Дальнее зарубежье 05.03.2018 18:33

Парламент Южной Кореи заверил Трампа, что не допустит войны на полуострове - глава делегации

Сеул не допустит развязывания войны на Корейском полуострове, эта позиция была доведена до Вашингтона, заявил депутат Национального собрания Южной Кореи, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён.

"В октябре прошлого года мы посетили США, провели встречу с представителями администрации Трампа и мы там говорили о том, что ни в коем случае мы не будем допускать войну на Корейском полуострове", - сказал Чон Дон Ён на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ДЕПУТАТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]