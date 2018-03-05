Парламент Южной Кореи заверил Трампа, что не допустит войны на полуострове - глава делегации

Сеул не допустит развязывания войны на Корейском полуострове, эта позиция была доведена до Вашингтона, заявил депутат Национального собрания Южной Кореи, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён.

"В октябре прошлого года мы посетили США, провели встречу с представителями администрации Трампа и мы там говорили о том, что ни в коем случае мы не будем допускать войну на Корейском полуострове", - сказал Чон Дон Ён на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.