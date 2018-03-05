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СНГ 05.03.2018 18:14

Инфраструктура границы должна модернизироваться - Путин

Президент РФ Владимир Путин обращает внимание на необходимость переоснащения российской границы для пресечения контрабанды и наркотрафика.

"В рамках программы "Государственная граница", которая рассчитана до 2021 г., предстоит активно работать над модернизаций инфраструктуры пограничных участков", - сказал он, выступая на итоговой коллегии ФСБ.

Как отметил В.Путин, необходимо "повысить уровень обеспечения пунктов пропуска на границе современными средствами охраны, создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрбандистов и наркодилеров".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРАНИЦА, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]