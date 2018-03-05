Инфраструктура границы должна модернизироваться - Путин

Президент РФ Владимир Путин обращает внимание на необходимость переоснащения российской границы для пресечения контрабанды и наркотрафика.
"В рамках программы "Государственная граница", которая рассчитана до 2021 г., предстоит активно работать над модернизаций инфраструктуры пограничных участков", - сказал он, выступая на итоговой коллегии ФСБ.
Как отметил В.Путин, необходимо "повысить уровень обеспечения пунктов пропуска на границе современными средствами охраны, создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрбандистов и наркодилеров".
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