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Дальнее зарубежье 05.03.2018 15:34

Гендиректор МАГАТЭ призвал Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН в области ядерных вооружений

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник выразил обеспокоенность в связи с развитием ядерной программы КНДР и призвал Пхеньян выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности ООН.

"Я вновь призываю КНДР полностью исполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и должным образом сотрудничать с (МАГАТЭ - ИФ)", - говорится в официальном заявлении гендиректора агентства.

Ю.Амано отметил, что речь идет, в том числе, и о проблемах, возникших в период отсутствия в Северной Корее инспекторов МАГАТЭ.

Он добавил, что "агентство продолжает наблюдать за ядерной программой КНДР", и что МАГАТЭ по-прежнему готово выполнять важную роль в обеспечении контроля за развитием Пхеньяном этой программы.

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Тэги: МАГАТЭ, КНДР, АТОМ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]