Гендиректор МАГАТЭ призвал Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН в области ядерных вооружений

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник выразил обеспокоенность в связи с развитием ядерной программы КНДР и призвал Пхеньян выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности ООН.

"Я вновь призываю КНДР полностью исполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и должным образом сотрудничать с (МАГАТЭ - ИФ)", - говорится в официальном заявлении гендиректора агентства.

Ю.Амано отметил, что речь идет, в том числе, и о проблемах, возникших в период отсутствия в Северной Корее инспекторов МАГАТЭ.

Он добавил, что "агентство продолжает наблюдать за ядерной программой КНДР", и что МАГАТЭ по-прежнему готово выполнять важную роль в обеспечении контроля за развитием Пхеньяном этой программы.