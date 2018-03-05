МИД Узбекистана рассчитывает, что ташкентский форум по Афганистану покажет способность стран региона совместно решать серьезные задачи

Узбекистан рассчитывает, что международный форум по афганскому урегулированию, который пройдет в Ташкенте 26-27 марта станет важным этапом в стабилизации Афганистана, предоставит возможность странам региона продемонстрировать свои силы в решении важной международной проблемы, говорится в сообщении узбекского МИД, опубликованного в понедельник.

"Мы выражаем надежду, что итоги международной встречи в столице Узбекистана станут важной вехой в деле стабилизации Афганистана, создания условий для его устойчивого развития, повышения благосостояния афганского народа и его вовлечения в созидательные процессы в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении узбекского внешнеполитического ведомства.

"Успех ташкентского форума должен продемонстрировать способность государств региона решать совместными усилиями серьезные общие проблемы, открывая широкие возможности для мира и прогресса", - подчеркивает МИД Узбекистана.

В сообщении также отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с первых дней руководства страной главным приоритетом внешней политики определил выстраивание конструктивных, взаимовыгодных и добрососедских отношений с государствами Центральной Азии, укрепление безопасности в этой части мира. Достижение поставленных целей невозможно без решения одной из самых острых региональных и глобальных проблем - конфликта в Афганистане, который исторически и геополитически является неотъемлемой частью региона.

Конференция в Ташкенте пройдет после второго заседания "Кабульского процесса", которое состоялось 28 февраля в столице Афганистана, и станет логическим продолжением предпринимаемых международным сообществом усилий по афганскому урегулированию, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Как ожидается, на церемонии открытия конференции выступят президент Узбекистана Ш.Мирзиеев и президент Афганистана Ашраф Гани.

Для участия в ташкентской встрече приглашены генсек ООН Антониу Гутерреш и спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий, отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.

По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию, в которой, как ожидается, будет отражены следующие ключевые моменты:

Мирный процесс в Афганистане должен проходить под руководством и силами самих афганцев в соответствии с положениями резолюций и решений Генассамблеи и Совбеза ООН.

Важным фактором успеха мирного процесса выступает гарантированная интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы.

Международное сообщество выступает решительно против любых форм и проявлений терроризма без каких-либо различий, а также признает, что угрозы транснационального терроризма, наркотрафика и организованной преступности являются общими вызовами стабильности и устойчивому развитию, как для Афганистана, так и региона и мира в целом.

По данным МИД Узбекистана, накануне Ташкентской конференции также пройдет первое заседание нового формата сотрудничества "Центральная Азия + Афганистан" (C5+1), нацеленного на обсуждение конкретных направлений взаимодействия между странами Центральной Азии и Афганистаном.

"Работа данного формата будет способствовать успешной интеграции Афганистана в систему торгово-экономических и инфраструктурных связей с государствами Центральной Азии, эффективной реализации конкретных проектов и программ обще-регионального масштаба", - отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.

Там также подчеркнули, что "выступая с инициативой о проведении Ташкентской конференции, Узбекистан не намерен ограничиваться ее проведением как разового мероприятия, а будет и далее прилагать активные усилия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, по содействию мирному политическому процессу в Афганистане".

"По мере реализации внешнеполитической стратегии президента Ш.Мирзиеева Узбекистан становится активно действующим участником и частью политического процесса по мирному урегулированию афганского конфликта", - подчеркивает пресс-служба МИД.