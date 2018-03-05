Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0948 RUR   0.0299 GBR   2.3451 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 8 Мар 11° 9 Мар 16°

СНГ 05.03.2018 19:05

МИД Узбекистана рассчитывает, что ташкентский форум по Афганистану покажет способность стран региона совместно решать серьезные задачи

Узбекистан рассчитывает, что международный форум по афганскому урегулированию, который пройдет в Ташкенте 26-27 марта станет важным этапом в стабилизации Афганистана, предоставит возможность странам региона продемонстрировать свои силы в решении важной международной проблемы, говорится в сообщении узбекского МИД, опубликованного в понедельник.

"Мы выражаем надежду, что итоги международной встречи в столице Узбекистана станут важной вехой в деле стабилизации Афганистана, создания условий для его устойчивого развития, повышения благосостояния афганского народа и его вовлечения в созидательные процессы в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении узбекского внешнеполитического ведомства.

"Успех ташкентского форума должен продемонстрировать способность государств региона решать совместными усилиями серьезные общие проблемы, открывая широкие возможности для мира и прогресса", - подчеркивает МИД Узбекистана.

В сообщении также отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с первых дней руководства страной главным приоритетом внешней политики определил выстраивание конструктивных, взаимовыгодных и добрососедских отношений с государствами Центральной Азии, укрепление безопасности в этой части мира. Достижение поставленных целей невозможно без решения одной из самых острых региональных и глобальных проблем - конфликта в Афганистане, который исторически и геополитически является неотъемлемой частью региона.

Конференция в Ташкенте пройдет после второго заседания "Кабульского процесса", которое состоялось 28 февраля в столице Афганистана, и станет логическим продолжением предпринимаемых международным сообществом усилий по афганскому урегулированию, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Как ожидается, на церемонии открытия конференции выступят президент Узбекистана Ш.Мирзиеев и президент Афганистана Ашраф Гани.

Для участия в ташкентской встрече приглашены генсек ООН Антониу Гутерреш и спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий, отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.

По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию, в которой, как ожидается, будет отражены следующие ключевые моменты:

Мирный процесс в Афганистане должен проходить под руководством и силами самих афганцев в соответствии с положениями резолюций и решений Генассамблеи и Совбеза ООН.

Важным фактором успеха мирного процесса выступает гарантированная интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы.

Международное сообщество выступает решительно против любых форм и проявлений терроризма без каких-либо различий, а также признает, что угрозы транснационального терроризма, наркотрафика и организованной преступности являются общими вызовами стабильности и устойчивому развитию, как для Афганистана, так и региона и мира в целом.

По данным МИД Узбекистана, накануне Ташкентской конференции также пройдет первое заседание нового формата сотрудничества "Центральная Азия + Афганистан" (C5+1), нацеленного на обсуждение конкретных направлений взаимодействия между странами Центральной Азии и Афганистаном.

"Работа данного формата будет способствовать успешной интеграции Афганистана в систему торгово-экономических и инфраструктурных связей с государствами Центральной Азии, эффективной реализации конкретных проектов и программ обще-регионального масштаба", - отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.

Там также подчеркнули, что "выступая с инициативой о проведении Ташкентской конференции, Узбекистан не намерен ограничиваться ее проведением как разового мероприятия, а будет и далее прилагать активные усилия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, по содействию мирному политическому процессу в Афганистане".

"По мере реализации внешнеполитической стратегии президента Ш.Мирзиеева Узбекистан становится активно действующим участником и частью политического процесса по мирному урегулированию афганского конфликта", - подчеркивает пресс-служба МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ФОРУМ


Похожие новости


Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности Развитие и безопасность Узбекистана зависят от эффективности сотрудничества стран Центральной Азии - замглавы МИД Конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается - глава МИД Узбекистана Главу МИД Франции ждут в пятницу в Ташкенте Главы МИД стран СНГ согласовали девять документов для рассмотрения в мае президентами и премьерами стран Содружества Мамедъяров не поедет в Ташкент для участия в заседании СМИД СНГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]