Доходы ГНФАР в 2017г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA увеличились на 23,5%

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2017 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) составили $6 млрд 409,6 млн (11 млрд 30 млн манатов), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.

В 2016 году доходы ГНФАР от продажи нефти и газа в рамках контрактов PSA составили $5 млрд 189,1 млн. Таким образом, в 2017 году такие доходы фонда увеличились на 23,5%.

В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2017 году составили $6 млрд 228,8 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $148 млн.

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождения Кюровдаг Гарабаглы составили в объеме $5,615 млн, Кюрсанги – $1,028 млн, с блока Бинагади – $7,415 млн, Зых-Говсаны – $3,84 млн, Нефтчала-Хыллы – $0,797 млн, Сураханы - Гарачухур – $5,598 млн, Бахар –Гум-дениз – $0,404 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $0,578 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $7,5 млн.

«В 2017 году добыча нефти с блока АЧГ составила 214,75 млн баррелей, что на 1,4% выше прогноза. С учетом высоких по отношению к прогнозу объемов нефтедобычи и цен на нефть исполнение данной статьи бюджета фонда превысило установленный прогноз на 12,3%. Средневзвешенная цена за 1 баррель нефти в 2017 году составила $52,9 за баррель (бюджет ГНФАР был сверстан из цены на нефть в $40 за баррель)», - отметили в правительстве.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова