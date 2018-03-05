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05.03.2018 17:30

Банк Республика дарит женщинам 9 подарков!

Накануне Международного женского дня 8 Марта, клиенты-женщины, обратившиеся в банк от 5 до 7 марта, получат целых 9 подарков! Банк предлагает различные виды льгот для дам.

В рамках кампании клиенты-женщины смогут воспользываться 9-юбанковскими продуктами на льготных условиях:

  • Кредиты наличными – без комиссии;
  • Микрокредиты - без комиссии;
  • Кредитные линии - без комиссии;
  • Кредитная карта Paykart- без комиссии;
  • Дебетная картаMC GOLD LİTE(на 5 лет) - бесплатно;
  • Страховой продукт“Mənim Əmlakım”- бесплатно предоставляется компанией Bakı Sığorta.
  • Бесплатная услуга СМС уведомлений на 6 месяцев.
  • Бесплатная услуга Интернет Банкинга.
  • Бесплатная услуга3D Secure.

Дорогие женщины, не упустите такую возможность и обязательно воспользуйтесь предоставленным шансом!

Более подробную информацию об услугах и продуктах банка можно получить на сайтеwww.bankrespublika.az, официальной фейсбук странице банка или позвонив по короткому номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]