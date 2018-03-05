Банк Республика дарит женщинам 9 подарков!

Накануне Международного женского дня 8 Марта, клиенты-женщины, обратившиеся в банк от 5 до 7 марта, получат целых 9 подарков! Банк предлагает различные виды льгот для дам.

В рамках кампании клиенты-женщины смогут воспользываться 9-юбанковскими продуктами на льготных условиях:

Кредиты наличными – без комиссии;

Микрокредиты - без комиссии;

Кредитные линии - без комиссии;

Кредитная карта Paykart- без комиссии;

Дебетная карта MC GOLD LİTE (на 5 лет) - бесплатно;

(на 5 лет) - бесплатно; Страховой продукт “Mənim Əmlakım” - бесплатно предоставляется компанией Bakı Sığorta.

- бесплатно предоставляется компанией Bakı Sığorta. Бесплатная услуга СМС уведомлений на 6 месяцев.

Бесплатная услуга Интернет Банкинга.

Бесплатная услуга3D Secure.

Дорогие женщины, не упустите такую возможность и обязательно воспользуйтесь предоставленным шансом!

Более подробную информацию об услугах и продуктах банка можно получить на сайтеwww.bankrespublika.az, официальной фейсбук странице банка или позвонив по короткому номеру 144.