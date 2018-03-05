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Внутренняя политика 05.03.2018 17:36

Азербайджан в 2018 году запустит 2 завода по производству боеприпасов для артустановок и танковых пушек

Азербайджан в 2018 году введет в эксплуатацию два завода по производству боеприпасов различного калибра для артиллерийских установок и танковых пушек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В текущем году планируется открытие двух заводов - по горячей штамповке и механической обработке снарядов разного калибра для артиллерийских и танковых пушек и производству гильз боевого заряда для вышеуказанных снарядов»,- отметили в правительстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: БОЕПРИПАСЫ, ЗАВОДЫ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]