Азербайджан в 2018 году запустит 2 завода по производству боеприпасов для артустановок и танковых пушек

Азербайджан в 2018 году введет в эксплуатацию два завода по производству боеприпасов различного калибра для артиллерийских установок и танковых пушек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В текущем году планируется открытие двух заводов - по горячей штамповке и механической обработке снарядов разного калибра для артиллерийских и танковых пушек и производству гильз боевого заряда для вышеуказанных снарядов»,- отметили в правительстве.

Ф.Исазаде