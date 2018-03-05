Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% ежемесячной заработной платы военнослужащих министерства обороны и гражданских работников, не являющихся госслужащими.

Данное распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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