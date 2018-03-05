Президент Алиев распорядился выделить Госнефтекомпании Азербайджана около $59 млн на газификацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) 100 млн манатов ($58,8 млн по текущему курсу) на дополнительные меры по газификации в республике.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что уровень газификации в республике в настоящее время составляет 93%. За счет выделенных средств уровень газификации повысится до 95%.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

За счет этих средств планируется газифицировать 79 сел в 41 районе.

Н.Аббасова