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ТЭК 05.03.2018 19:31

Президент Алиев распорядился выделить Госнефтекомпании Азербайджана около $59 млн на газификацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) 100 млн манатов ($58,8 млн по текущему курсу) на дополнительные меры по газификации в республике.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что уровень газификации в республике в настоящее время составляет 93%. За счет выделенных средств уровень газификации повысится до 95%.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

За счет этих средств планируется газифицировать 79 сел в 41 районе.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕГИОНЫ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]