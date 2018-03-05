Министр энергетики Азербайджана возглавил МПК с Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Председателем комиссии является министр энергетики.

В состав комиссии также включены заместители министров иностранных дел, МЧС, оборонной промышленности, экономики, образования, культуры и туризма, вице-президент SOCAR, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Ранее МПК с Украиной возглавлял первый вице-премьер Азербайджана.

В последний раз азербайджано-украинская МПК проводила заседание 1 июля 2016 года в Баку.

Н.Аббасова