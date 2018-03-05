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Внешняя политика 05.03.2018 19:42

Министр энергетики Азербайджана возглавил МПК с Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Председателем комиссии является министр энергетики.

В состав комиссии также включены заместители министров иностранных дел, МЧС, оборонной промышленности, экономики, образования, культуры и туризма, вице-президент SOCAR, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Ранее МПК с Украиной возглавлял первый вице-премьер Азербайджана.

В последний раз азербайджано-украинская МПК проводила заседание 1 июля 2016 года в Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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