Пчеловоды Азербайджана до 2023 года будут субсидироваться государством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил субсидии сроком на 5 лет для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

«В Азербайджане существует до 600 видов медоносных растений, из которых примерно 200 видов в качестве источников нектара и цветочной пыльцы создают еще больше возможностей для расширения пчеловодства. С учетом этих возможностей развитие пчеловодства может внести вклад в повышение доходов сельского населения и обеспечение занятости», -подчеркивается в документе .

Согласно тексту документа, физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, устанавливаются субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.

Кабинету министров республики поручено в течение двух месяцев утвердить правила выдачи субсидий.

Министерству сельского хозяйства поручено совместно с Госкомитетом по статистике раз в год информировать президента страны о численности каждой пчелиной семьи на начало и конец года, сумме выданных субсидий, а также о динамике объемов производства меда

Также Минсельхозу поручено осуществить соответствующие мероприятия по улучшению селективно-племенной работы в сфере пчеловодства для выращивания высокопродуктивных пчел и повышения продукции пчеловодства.

Н.Аббасова