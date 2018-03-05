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АПК 05.03.2018 19:46

Пчеловоды Азербайджана до 2023 года будут субсидироваться государством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил субсидии сроком на 5 лет для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

«В Азербайджане существует до 600 видов медоносных растений, из которых примерно 200 видов в качестве источников нектара и цветочной пыльцы создают еще больше возможностей для расширения пчеловодства. С учетом этих возможностей развитие пчеловодства может внести вклад в повышение доходов сельского населения и обеспечение занятости», -подчеркивается в документе .

Согласно тексту документа, физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, устанавливаются субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.

Кабинету министров республики поручено в течение двух месяцев утвердить правила выдачи субсидий.

Министерству сельского хозяйства поручено совместно с Госкомитетом по статистике раз в год информировать президента страны о численности каждой пчелиной семьи на начало и конец года, сумме выданных субсидий, а также о динамике объемов производства меда

Также Минсельхозу поручено осуществить соответствующие мероприятия по улучшению селективно-племенной работы в сфере пчеловодства для выращивания высокопродуктивных пчел и повышения продукции пчеловодства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПЧЕЛОВОДЫ, СУБСИДИИ, ПРИМЕНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]