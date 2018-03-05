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Регион 05.03.2018 19:51

Путин: Объем подписанных контрактов по линии ВТС по итогам 2017г вырос почти вдвое и превысил $16 млрд

Президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до 16 млрд долларов.

"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает 100 государств", - отметил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщил В.Путин, "по итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил $16 млрд".

"Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более $45 млрд ", - сказал глава государства.

"Это значит, отечественный ОПК на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку самых передовых и перспективных оборонных систем", - добавил глава государства.

По его словам, опыт современных войн и конфликтов говорит о недопустимости пренебрежения средствами защиты государственного суверенитета и безопасности людей.

"Россия будет активно развивать военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами, в том числе в самых высокотехнологичных сегментах - по тем видам вооружений авиации, ПВО, сухопутных войск, ВМФ, которые продемонстрировали исключительную эффективность в ходе операции в Сирии", - заявил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]