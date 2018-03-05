Кандидатом от правящей партии на пост президента Грузии может стать женщина - СМИ

Правящая партия "Грузинская мечта" может выдвинуть в качестве своего кандидата на пост президента женщину, сообщают в понедельник грузинские СМИ.
По информации СМИ, которые ссылаются на свои источники, в правящей партии рассматриваются кандидатуры нынешнего министра юстиции Теи Цулукиани и независимого депутата грузинского парламента, экс-главы МИД Саломе Зурабишвили.
В парламентском большинстве Грузии эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.
Как заявил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, "Грузинская мечта" уже начала внутренние консультации по вопросу кандидата на пост президента.
"В отношении всех возможных кандидатов идет рассмотрение. Поэтому, подождем, пока эти консультации перейдут в формат политсовета партии, где будет принято окончательное решение", - сказал он, отметив, что у женщин есть равные шансы с мужчинами в вопросе представления кандидатом в президенты.
В пресс-службе С.Зурабишвили отказались комментировать журналистам информацию о ее возможном выдвижении в качестве кандидата на пост президента от правящей партии.
Министр юстиции Т.Цулукиани также пока не прокомментировала информацию о возможном своем выдвижении.
Президентские выборы в Грузии состоятся в октябре.
Министр энергетики Азербайджана возглавил МПК с Украиной
Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат военнослужащих
Азербайджан в 2018 году запустит 2 завода по производству боеприпасов для артустановок и танковых пушек
Добыча нефти в Иране составляет около 4 млн б/с, экспорт - 2,6 млн б/с
Toyota с партнерами создают компанию в сфере автономного вождения, вложат в нее $2,8 млрд
США станут крупнейшим производителем нефти в мире к 2023г - МЭА
United Airlines планирует заменить бонусы сотрудников на лотерею
Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио"
Первый вице-президент приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Банк Республика дарит женщинам 9 подарков!
В Азербайджане в городах Ленкорани и Билясуваре прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Компания Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации