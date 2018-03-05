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Регион 05.03.2018 20:00

Кандидатом от правящей партии на пост президента Грузии может стать женщина - СМИ

Правящая партия "Грузинская мечта" может выдвинуть в качестве своего кандидата на пост президента женщину, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По информации СМИ, которые ссылаются на свои источники, в правящей партии рассматриваются кандидатуры нынешнего министра юстиции Теи Цулукиани и независимого депутата грузинского парламента, экс-главы МИД Саломе Зурабишвили.

В парламентском большинстве Грузии эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.

Как заявил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, "Грузинская мечта" уже начала внутренние консультации по вопросу кандидата на пост президента.

"В отношении всех возможных кандидатов идет рассмотрение. Поэтому, подождем, пока эти консультации перейдут в формат политсовета партии, где будет принято окончательное решение", - сказал он, отметив, что у женщин есть равные шансы с мужчинами в вопросе представления кандидатом в президенты.

В пресс-службе С.Зурабишвили отказались комментировать журналистам информацию о ее возможном выдвижении в качестве кандидата на пост президента от правящей партии.

Министр юстиции Т.Цулукиани также пока не прокомментировала информацию о возможном своем выдвижении.

Президентские выборы в Грузии состоятся в октябре.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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