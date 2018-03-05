В Турции задержали четырех иракцев, подозреваемых в подготовке атаки против посольства США

Полиция Турции задержала четырех предполагаемых членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в рамках расследования угрозы теракта против американского посольства, сообщает в понедельник газета "Хюрриет".

Все задержанные являются выходцами из Ирака. Двое из них были задержаны в расположенном на Черном море городе Самсун, и еще двое - при проверке в автобусе, следовавшем из Самсуна в Анкару.

Они находятся под стражей в полицейском участке.

Накануне генпрокуратура выпустила заявление о том, что в городе предприняты специальные меры безопасности в связи с угрозой террористических атак в тех частях города, где находятся граждане США.

"Были пересмотрены меры безопасности и приняты дополнительные меры после получения разведданных от американских источников о том, что могут случиться террористические атаки против посольства США и районов, где находятся граждане США", - говорилось в нем.

В сообщении, размещенном на сайте посольства накануне, дипмиссия сообщила о приостановке работы из-за угрозы безопасности, а также призвала граждан США избегать района посольства, а также мест столпотворений.

Также в заявлении генпрокуратуры сообщается о задержании в рамках другого расследования 12 предполагаемых боевиков ИГ в Анкаре и проведении поисковой операции с целью задержания еще восьмерых боевиков. Все задержанные являются иностранцами, однако генпрокуратура не уточняет их национальности.