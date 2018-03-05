Нефть дорожает в понедельник, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть ускорила рост в ходе торгов в понедельник, несмотря на новость о возобновлении добычи на ливийском месторождении аш-Шарара.
Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 в понедельник поднялась на $0,46 (0,71%) - до $64,83 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,64 (1,04%) - до $61,89 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, добыча нефти на аш-Шараре, крупнейшем месторождении в Ливии, была возобновлена после приостановки, связанной с закрытием нефтепровода между месторождением и нефтеперерабатывающим предприятием в порту Эз-Завия.
В прошлом месяце поставки нефти из Ливии достигли 1,19 млн баррелей в сутки, рекорда как минимум 2014 года.
Между тем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало ежегодный прогноз на следующие пять лет. Агентство ожидает, что страны ОПЕК к 2023 году увеличат добычу нефти на 750 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 5,2 млн б/с.
При этом только рост добычи сланцевой нефти США составит 3,7 млн б/с, прогнозируют эксперты МЭА.
"Рост цен в начале этой недели может сойти на нет из-за опасений МЭА по поводу растущей добычи сланцевой нефти в Штатах, - говорится в сообщении аналитиков PVM Oil Associates. - Кроме того, "медвежий" настрой усугубляют данные о восстановлении добычи в Ливии".
Вместе с тем эксперты JPMorgan Chase сохраняют оптимистичный настрой. По их мнению, усиление геополитических рисков и сокращение предложения вновь подтолкнут котировки вверх. Среди рисков они выделяют вероятность "торговых войн", а также новых санкций против Венесуэлы, России и Ирана.
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