В Эстонии подсчитали убытки от повышения акцизов, из-за которого эстонцы стали ездить в Латвию за алкоголем и топливом

Эстония из-за резкого повышения в 2016 году акцизов на ряд товаров потеряла за два последних года около 100 млн евро, сообщил институт конъюнктуры, представивший в понедельник исследование о приграничной торговле.
"Нынешняя акцизная политика Эстонии потерпела неудачу. (...) Можно считать, что общий денежный поток, ушедший в Латвию, превышает 100 млн евро. Здесь надо еще учитывать и ущерб от недополученного налога с оборота", - сказала руководитель института конъюнктуры Марье Йозинг (Marje Josing).
По данным исследователей, наибольший ущерб экономике принесло повышение акцизов на алкоголь.
Число жителей Эстонии, посещавших Латвию специально для покупки алкогольных напитков начало расти в 2016 году, а в прошлом году их число увеличилась в 2,5 раза.
При этом, если в 2016 году за дорожающими в Эстонии товарами ездили в основном жители южных приграничных с Латвией регионов, то в прошлом году стали ездить почти со всей страны.
Самым популярным алкогольным напитком, покупаемым в прошлом году в Латвии, было пиво. Новым направлением стала покупка вина.
В среднем в прошлом году отправлявшийся специально за алкоголем житель Эстонии оставил в Латвии 1070 евро. При этом, если в 2016 году 45% посетивших Латвию покупали заодно также продукты питания, то в прошлом году этот показатель был уже 64%. Резко выросла покупка топлива в Латвии - в 2016 году его покупали 32%, а в прошлом году - 60%. Покупка в Латвии стройматериалов выросла с 18% в 2016 году до 51% в прошлом году. Покупка табачных изделий за год увеличилась с 26% до 45%.
"Очень важно соблюдать на рынке единую акцизную политику и в условиях розничных сетей следить за ценами у стран-соседей, чтобы предотвратить возникновение подобной приграничной торговли. Этого Эстония не сделала", - отметила М.Йозинг.
Она не исключила, что активная приграничная торговля продолжится и в этом году.
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