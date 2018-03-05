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Регион 05.03.2018 20:15

Турция заявляет о "нейтрализации" почти 2,8 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев

С начала операции в Африне Вооруженные силы Турции нейтрализовали 2 795 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Бекира Боздага.

При этом агентство отмечает, что указанное число "нейтрализованных" бойцов относится к тем, кто был убит или взят в плен.

По словам вице-премьера, с начала операции турецким военным удалось очистить от террористов 142 объекта в районе проведения операции, среди которых 112 населенных пунктов и 30 стратегически важных высот.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Турции в настоящий момент контролируют практически половину территории, первоначально находившейся под курдским контролем в районе Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, АФРИН, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]