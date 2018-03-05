С начала операции в Африне Вооруженные силы Турции нейтрализовали 2 795 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Бекира Боздага.

При этом агентство отмечает, что указанное число "нейтрализованных" бойцов относится к тем, кто был убит или взят в плен.

По словам вице-премьера, с начала операции турецким военным удалось очистить от террористов 142 объекта в районе проведения операции, среди которых 112 населенных пунктов и 30 стратегически важных высот.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Турции в настоящий момент контролируют практически половину территории, первоначально находившейся под курдским контролем в районе Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.