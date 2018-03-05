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СНГ 05.03.2018 20:12

Порошенко считает, что Россия устроила в отношении Украины и ЕС "газовый шантаж"

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.

"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал П.Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа на Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]