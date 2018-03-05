"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РФ

НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.
"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал через Стокгольмский арбитраж уведомления "Газпрома".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в понедельник официально направила соответствующее уведомление в "Нафтогаз".
Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Министр энергетики Азербайджана возглавил МПК с Украиной
Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат военнослужащих
Азербайджан в 2018 году запустит 2 завода по производству боеприпасов для артустановок и танковых пушек
Добыча нефти в Иране составляет около 4 млн б/с, экспорт - 2,6 млн б/с
Toyota с партнерами создают компанию в сфере автономного вождения, вложат в нее $2,8 млрд
США станут крупнейшим производителем нефти в мире к 2023г - МЭА
United Airlines планирует заменить бонусы сотрудников на лотерею
Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио"
Первый вице-президент приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Банк Республика дарит женщинам 9 подарков!
В Азербайджане в городах Ленкорани и Билясуваре прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Компания Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации