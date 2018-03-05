Иран определил 30 проектов на $6 млрд для увеличения добычи нефти

Иранское министерство нефти определило 30 проектов на сумму $6 млрд для сохранения и увеличения добычи нефти в стране, пишет Tehran Times.

Об этом заявил заместитель министра нефти по технике и технологиям Хабиболла Битараф, выступая на втором иранском международном конгрессе по разведке и разработке нефти (Iran E&P 2018) в Тегеране.

По его словам, эти проекты будут переданы отобранным компаниям в рамках сделок по $50-300 млн.