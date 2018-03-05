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Это интересно 05.03.2018 21:00

United Airlines планирует заменить бонусы сотрудников на лотерею

Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сообщает Chicago Business Journal.

Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка $1,2 тыс. в год, на возможность участия в розыгрыше.

Разыгрываться будут денежные призы в сумме от $2 тыс. до $40 тыс., машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза - $100 тыс.

Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки - петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org. Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере $1 тыс. вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОМПАНИЯ, БОНУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]