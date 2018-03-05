United Airlines планирует заменить бонусы сотрудников на лотерею

Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сообщает Chicago Business Journal.
Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка $1,2 тыс. в год, на возможность участия в розыгрыше.
Разыгрываться будут денежные призы в сумме от $2 тыс. до $40 тыс., машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза - $100 тыс.
Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки - петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org. Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере $1 тыс. вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.
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