United Airlines планирует заменить бонусы сотрудников на лотерею

Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сообщает Chicago Business Journal.

Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка $1,2 тыс. в год, на возможность участия в розыгрыше.

Разыгрываться будут денежные призы в сумме от $2 тыс. до $40 тыс., машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза - $100 тыс.

Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки - петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org. Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере $1 тыс. вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.