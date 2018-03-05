Toyota с партнерами создают компанию в сфере автономного вождения, вложат в нее $2,8 млрд

Toyota Motor Corp. вместе с партнерами планирует активнее развивать операции в сфере автономного вождения, рассчитывая быстрее вывести самоуправляемые автомобили из лабораторий на дороги.

Toyota и производители автодеталей Aisin Seiki и Denso создадут новую компанию - Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD), целью которой будет разработка программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей, качество которого позволит использовать его в пассажирских машинах.

Партнеры инвестируют в новую компанию более 300 млрд иен ($2,84 млрд) в течение нескольких лет, пишет газета Nikkei.

На начальном этапе в TRI-AD будет работать порядка 300 человек, а затем ее штат, как ожидается, расширится до 1 тыс. сотрудников.

Toyota намерена начать производство самоуправляемых автомобилей в 2020 году. К этому времени автопроизводитель планирует располагать практическими технологиями автономного вождения на автострадах.

Главой TRI-AD станет Джеймс Каффнер, являющийся в настоящее время главным директором по технологиям в Toyota Research Institute в Калифорнии. В прошлом Дж.Каффнер отвечал за исследования в сфере автономного вождения в подразделении робототехники Google.

Традиционные автопроизводители все чаще выделяют в самостоятельные компании операции в сфере самоуправляемых автомобилей, пишет газета The Wall Street Journal. Таким образом, они стремятся привлечь специалистов в сфере программного обеспечения, не заинтересованных в работе в традиционной компании-автопроизводителе.

Офис TRI-AD будет располагаться в Токио, однако языком общения в компании будет английский, что, как ожидается, позволит расширить пул потенциальных служащих. Новая компания нацелена на привлечение талантливых инженеров со всего мира.