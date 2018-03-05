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Бизнес и законодательство 05.03.2018 20:27

Казахстанско-азербайджанское СП ввело в Актау сталеплавильный завод за $22 млн

Казахстанско-азербайджанское СП Aktau Steel запустило в Актау (запад Казахстана) сталеплавильный завод на базе бывшего завода "Каспиан сталь", который простаивал в течение последних 6 лет.

Как отметил на открытии завода гендиректор метзавода ТОО Aktau Steel Риад Мирзоев, проведенные работы по реконструкции и модернизации этого объекта позволят выпускать до 250 тыс. тонн стальной продукции в год.

В модернизацию и реконструкцию завода азербайджанская сторона инвестировала $22 млн.

"На сегодняшний день создано 150 новых рабочих мест. Имеется много вакансий и планов по увеличению штатного состава вдове. Продукция завода будет отправляться на местный рынок, но уже есть заказы поставок на экспорт", - отметил гендиректор.

ТОО Aktau Steel зарегистрировано в2016 году, сфера деятельности - "производство заготовки и арматуры".

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТАЛЬ, ЗАВОД, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]