Казахстанско-азербайджанское СП ввело в Актау сталеплавильный завод за $22 млн

Казахстанско-азербайджанское СП Aktau Steel запустило в Актау (запад Казахстана) сталеплавильный завод на базе бывшего завода "Каспиан сталь", который простаивал в течение последних 6 лет.

Как отметил на открытии завода гендиректор метзавода ТОО Aktau Steel Риад Мирзоев, проведенные работы по реконструкции и модернизации этого объекта позволят выпускать до 250 тыс. тонн стальной продукции в год.

В модернизацию и реконструкцию завода азербайджанская сторона инвестировала $22 млн.

"На сегодняшний день создано 150 новых рабочих мест. Имеется много вакансий и планов по увеличению штатного состава вдове. Продукция завода будет отправляться на местный рынок, но уже есть заказы поставок на экспорт", - отметил гендиректор.

ТОО Aktau Steel зарегистрировано в2016 году, сфера деятельности - "производство заготовки и арматуры".