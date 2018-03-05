Добыча нефти в Иране составляет около 4 млн б/с, экспорт - 2,6 млн б/с

Иран в настоящее время добывает около 4 млн баррелей в сутки нефти, заявил заместитель министра нефти страны по международным вопросам Амир Хоссейн Заманиния.

Экспорт нефти и газового конденсата составляет сейчас порядка 2,6 млн б/с, сказал он в кулуарах второго иранского международного конгресса по разведке и добыче нефти (Iran E&P 2018).

"Иранская нефть всегда востребована потребителями", - цитирует слова замминистра издание Mehr News.