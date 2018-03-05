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ТЭК 05.03.2018 21:47

Добыча нефти в Иране составляет около 4 млн б/с, экспорт - 2,6 млн б/с

Иран в настоящее время добывает около 4 млн баррелей в сутки нефти, заявил заместитель министра нефти страны по международным вопросам Амир Хоссейн Заманиния.

Экспорт нефти и газового конденсата составляет сейчас порядка 2,6 млн б/с, сказал он в кулуарах второго иранского международного конгресса по разведке и добыче нефти (Iran E&P 2018).

"Иранская нефть всегда востребована потребителями", - цитирует слова замминистра издание Mehr News.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]