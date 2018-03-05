Лавров обвиняет США в планах развала сирийского государства

Узкая группа во главе с США вынашивает планы по развалу Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру", запрещена в РФ - ИФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планах вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой.
"Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, о том, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства", - подчеркнул министр.
"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - заключил он.
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