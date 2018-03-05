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Дальнее зарубежье 05.03.2018 22:05

Лавров обвиняет США в планах развала сирийского государства

Узкая группа во главе с США вынашивает планы по развалу Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру", запрещена в РФ - ИФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планах вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

"Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, о том, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства", - подчеркнул министр.

"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - заключил он.

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Тэги: ЛАВРОВ, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]