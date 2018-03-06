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Дальнее зарубежье 06.03.2018 12:46

30 человек пострадали в результате химатаки в Восточной Гуте - СМИ

Не менее 30 человек пострадали в результате очередной химической атаки в Восточной Гуте, сообщает во вторник турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на управление гражданской обороны пригорода Дамаска.

По данным управления, химической атаке правительственных сил накануне подвергся подконтрольный оппозиции район Хамурия Восточной Гуты. В результате 30 человек, большинство из которых составляют женщины и дети, пострадали от воздействия ядовитого газа.

"В последний раз режим Асада применил химоружие в Восточной Гуте 25 февраля. Тогда в пригороде Дамаска пострадали 16 человек", - говорится в сообщении.

"Анадолу" отмечает, что 27 февраля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование по сообщениям о применении химического оружия в Сирии.

В Кремле назвали инсинуациями обвинения Дамаска в использовании химоружия

"В Сирии химическое оружие было уничтожено, и это было верифицировано не только российской стороной, но и Организацией по запрещению химического оружия ", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства", - отметил Д.Песков.

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Тэги: СИРИЯ, ГУТА, ХИМАТАКА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]