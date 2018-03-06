Пожар в наркоцентре в Баку совершил пациент, страдающий белой горячкой - МВД и Генпрокуратура Азербайджана

Правоохранительные органы Азербайджана считают поджог причиной пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 25 человек.

"Магомед Мамедов не хотел лечиться в наркодиспансере и принял решение совершить суицид. 2 марта в 6 утра он совершил поджог в корпусе, где проходил лечение", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Там отмечается, что подозреваемый в поджоге уже задержан.

"В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан житель Баку Магомед Мамедов. Он проходил лечение в Наркоцентре по "психическому и поведенческому расстройству, вызванное злоупотреблением алкоголем"", - говорится в заявлении.

Отмечается, что М.Мамедов сознался в содеянном при допросе.

Пожар начался 2 марта в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде