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Дальнее зарубежье 06.03.2018 13:18

Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение в связи со столкновениями между мусульманами и буддистами

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами буддистов и мусульман, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Правительство ввело ограничительные меры на 10 суток, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

Ранее в понедельник в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, БЕСПОРЯДКИ, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]