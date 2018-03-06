Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение в связи со столкновениями между мусульманами и буддистами

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами буддистов и мусульман, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Правительство ввело ограничительные меры на 10 суток, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

Ранее в понедельник в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.