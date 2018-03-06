Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака вызывают на допрос в связи с подозрениями в коррупции

Прокуратура центрального района Сеула направила повестку экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку на допрос 14 марта по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в годы его президентства, передает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
"Существенно важно провести расследование в отношении Ли, чтобы ясным и эффективным образом раскрыть правду", - цитирует телеканал представителя прокуратуры.
Он добавил, что в прокуратуре не планируют многократных вызовов на допрос Ли Мён Бака.
Уай-Ти-Эн напоминает, что Ли Мён Бак, занимавший пост президента Южной Кореи с 2008 по 2013 годы, ранее оказался в эпицентре коррупционного скандала. По данным следствия, Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.
Кроме того, обвинения выдвигают против бывших высокопоставленных советников Ли Мён Бака. В частности, речь идет о том, что советники, по указанию тогдашнего президента, незаконным путем получали деньги от национальной разведки, а затем передавали их в администрацию главы государства, сообщает телеканал.
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