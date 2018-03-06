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СНГ 06.03.2018 14:01

Президент Киргизии заявил, что Россия пока не приняла решение о второй военной базе в стране

Россия еще не приняла решение об открытии второй военной базы на территории Киргизии, заявил во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями СМИ.

"Это вопрос поднимался до меня, об открытии дополнительной базы, чтобы защитить наше воздушное пространство, но вопрос не решен", - сказал С.Жээнбеков.

"Вопрос решит Россия, пока он не решен", - добавил президент Киргизии, отметив, что "Кантскую базу они укрепили".

Осенью 2017 года секретарь Совета безопасности Киргизии Жениш Разаков заявлял, что вопрос о размещении в республике второй российской военной базы обсуждается, но окончательного решения по нему нет.

По словам собеседник агентства, как таковых переговоров с российской стороной о размещении военной базы на юге Киргизии не проводится, но сам вопрос "уже несколько лет как обсуждается".

"По этому поводу и Россия свое решение еще не сказала, все зависит от обстоятельств", - сказал тогда секретарь киргизского Совбеза.

В июне 2017 года тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что предложил России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных на киргизско-таджикской границе в Баткенской области.

Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства, но решение упирается в вопрос финансирования.

Российская военная авиабаза в Канте была открыта в конце октября 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

С января 2017 года российская база в Канте и еще три военных объекта РФ, находящихся в Киргизии, вошли в состав объединенной российской военной базы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]