Президент Киргизии заявил, что Россия пока не приняла решение о второй военной базе в стране

Россия еще не приняла решение об открытии второй военной базы на территории Киргизии, заявил во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями СМИ.

"Это вопрос поднимался до меня, об открытии дополнительной базы, чтобы защитить наше воздушное пространство, но вопрос не решен", - сказал С.Жээнбеков.

"Вопрос решит Россия, пока он не решен", - добавил президент Киргизии, отметив, что "Кантскую базу они укрепили".

Осенью 2017 года секретарь Совета безопасности Киргизии Жениш Разаков заявлял, что вопрос о размещении в республике второй российской военной базы обсуждается, но окончательного решения по нему нет.

По словам собеседник агентства, как таковых переговоров с российской стороной о размещении военной базы на юге Киргизии не проводится, но сам вопрос "уже несколько лет как обсуждается".

"По этому поводу и Россия свое решение еще не сказала, все зависит от обстоятельств", - сказал тогда секретарь киргизского Совбеза.

В июне 2017 года тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что предложил России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных на киргизско-таджикской границе в Баткенской области.

Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства, но решение упирается в вопрос финансирования.

Российская военная авиабаза в Канте была открыта в конце октября 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

С января 2017 года российская база в Канте и еще три военных объекта РФ, находящихся в Киргизии, вошли в состав объединенной российской военной базы.