Объем льготного кредитования из средств НФПП в 2018г может превысить 170 млн манатов - глава Фонда

Объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане из средств Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) в 2018 году может превысить 170 млн манатов, сообщил исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев журналистам во вторник.
«В 2018 году мы предполагаем выделить льготных кредитов на 170 млн манатов. Но если в фонд поступят от предпринимателей достойные проекты, то НФПП может выделить дополнительные суммы на кредитование»,- сказал Ш.Абдуллаев.
Он также отметил, что в январе-феврале 2018 года НФПП уже выдал льготные кредиты на 33 млн манатов, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость проектов, под которые выделены кредиты, составляет 200 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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